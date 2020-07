Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Altenburg (ots)

Am Mittwoch (08.07.2020), gegen 11:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Stauffenbergstraße. Ein 82-jähriger Mann wollte mit seinem Skoda vom Parkplatz des Kauflandes in den fließenden Verkehr einbiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Audi (Fahrerin 28 Jahre). Es kam zwar nicht zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, aber die 28-jährige Audifahrerin musste ausweichen, verlor in der Folge die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem Laternenmast. Die Frau musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell