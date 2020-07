Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebranntes Essen führte zu einer Anzeige

Altenburg (ots)

Aufgrund einer Rauchentwicklung in der Wohnung eines 51-jährigen Mannes kamen am Dienstag (07.07.2020), gegen 18:35 Uhr Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte zum Einsatz. Der Grund für diese Rauchentwicklung war angebranntes Essen. Der 51-jährige Mann wurde medizinsich versorgt. Nun muss er sich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, da sich in seiner Wohnung Gegenstände befanden, welche einen entsprechenden Verstoß darstellen. (MW)

