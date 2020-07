Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 04.07.2020 bis 07.07.2020 in einen Keller in der Platanenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Kellerbox und entwendeten anschließend Werkzeuge. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

