Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 2 E-Bikes geklaut

Weida (ots)

Aus einer Garage in der Neustädter Straße entwendeten Unbekannte zwei E-Bikes. Es handelt sich hierbei um schwarze Fahrräder mit silberner Aufschrift "Diamant". Die Räder wurden in der Zeit von Montag (06.07.2020), gegen 23:10 Uhr und Dienstag (07.07.2020), gegen 08:30 Uhr gestohlen. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der hochwertigen E-Bikes nimmt die Polizei in Greiz, Tel.: 03661-6210 entgegen. (MW)

