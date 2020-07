Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gesundheitliche Probleme führten zu Verkehrsunfall

Gera (ots)

Am Dienstag (07.07.2020), gegen 09:40 Uhr verlor ein 87-jähriger Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit seinem Peugeot mehrfach gegen die Leitplanke der B2, AS Gera-Trebnitz. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Unfallaufnahme musste die B2 teilweise gesperrt werden. (MW)

