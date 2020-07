Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streifenwagen beschädigt

Gera (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes in der Bauvereinsstraße trat am Montag (06.07.2020), gegen 14:30 Uhr ein 46-jähriger Mann gegen den Streifenwagen und beschädigte einen Scheibenwischer. Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann in den letzten Tagen weiter Straftaten beging. Unter anderem muss er sich nun zusätzlich wegen Diebstahl und Sachbeschädigung in anderen Fällen verantworten. (MW)

