Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 12-jähriges bei Verkehrsunfall verletzt

Gera (ots)

Am Dienstag (07.07.2020), gegen 07:00 Uhr wollte eine 42-jährige Frau mit ihrem Pkw Skoda den Parkplatz des Nettomarktes in der Vogtlandstraße verlassen und stieß hier mit einem fahrradfahrenden Kind zusammen. Das Kind stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. (MW)

