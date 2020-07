Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe eingeschlagen

Altenburg (ots)

Die Besitzerin eines Pkw Skoda stellte diesen am Montag (06.07.2020), gegen 06:45 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Waldessaum ab. Gegen 14:00 Uhr wurde festgestellt, dass die hintere Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen war. Aus dem Pkw fehlte nichts. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise richten diese bitte an die PI Altenburger Land, Tel.: 03447-4710. (MW)

