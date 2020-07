Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeuge und Pkw-Fahrer zu Verkehrsunfall gesucht

Bad Köstritz (ots)

Wie der Polizei erst am 23.06.2020 mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 28.05.2020 im Bereich des Kreisverkehrs in der Werner-Sylten-Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Folge eine 79-jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die Frau befuhr am 28.05.2020 die Werner-Sylten-Straße stadtauswärts, in den Kreisverkehr und verlies diesen an der Ausfahrt Mittelstraße. In dieser Ausfahrt kam es zur Kollision mit einem Pkw, welcher die Sylten-Straße in Bad Köstritz stadtauswärts befuhr. In Folge des Zusammenstoßes wurde die Frau verletzt und ihr Fahrrad beschädigt. Der Fahrer des Pkw half der Dame auf und setzte seine Fahrt fort. Dieser Fahrer wird wie folgt beschrieben: circa 20-25 Jahre, dunkle kurze Haare, circa 180-185 cm, gepflegtes Äußeres, westeuropäischer Phänotyp, hochdeutsche Aussprache. An dem Unfallfahrzeug waren Eisenberger Kennzeichen angebracht und das Fahrzeug müsste Beschädigungen im hinteren rechten Bereich aufweisen. Außerdem am Unfallort war ein weiterer Mann, welcher der Frau half. Dieser war circa 40 Jahre alt, trug eine Warnweste, hatte hellere kurze Haare, war ca. 170-175 cm groß und war mit einem Moped unterwegs. Der älteren Dame gegenüber äußerte er, aus Bayern zu stammen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht nun nach den beiden unbekannten Männern. Diese setzen sich bitte mit der Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290 in Verbindung. (MW)

