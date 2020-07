Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer am Kopf verletzt

Posterstein (ots)

Aufgrund von übermäßigen Alkoholkonsum stürzte ein 21-jähriger Fahrradfahrer am Samstag (04.07.2020), gegen 03:20 Uhr in der Dorfstraße und verletzte sich am Kopf. Der junge Mann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden und muss nun mit einer Anzeige rechnen. (MW)

