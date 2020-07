Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufkleber auf Fahrzeug verteilt

Rositz (ots)

Insgesamt 15 Aufkleber klebten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag an einen Pkw. Dieser Pkw stand zur Tatzeit in der Altenburger Straße. Die Polizei sucht zur Sachbeschädigung Zeugen, welche sich bitte telefonisch mit der PI Altenburger Land, Tel.: 03447.4710 in Verbindung setzen. (MW)

