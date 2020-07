Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Kirchengebäude

Lumpzig (ots)

In der Zeit von Freitag (03.07.2020), gegen 18:00 Uhr bis Samstag (04.07.2020), gegen 07:00 Uhr machten sich Unbekannte an dem Kirchengebäude in der Hauptstraße zu schaffen. Der oder die Täter beschädigten insgesamt zwei Fallrohre. Die Polizei ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise richten diese bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710. (MW)

