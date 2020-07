Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkene Männer aus dem Verkehr gezogen

Gera (ots)

Bislang wurden von der Geraer Polizei an diesem Wochenende vier alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt. Ein 48-Jähriger Audi-Fahrer wurde am Freitag um 21:28 Uhr in der Vogtlandstraße in Gera mit 1,72 Promille am Steuer erwischt. Seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen. Ein 33-jähriger Radfahrer wurde am Freitag um 21:46 Uhr mit 1,94 Promille am Heinrichsplatz kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde zudem ein Einhandmesser aufgefunden und eine Anzeige gemäß Waffengesetz gefertigt. Samstag, um 01:45 Uhr, wurde ein weiterer betrunkener Radfahrer in der Nürnberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war mit 2,24 Promille unterwegs. Zuletzt fiel den Beamten ein 54-Jähriger auf einem unversicherten E-Scooter auf, der am Samstag um 18:35 Uhr in der Theaterstraße aunterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz geschrieben. Alle genannten Verkehrsteilnehmer erhielten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

