Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 5-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt

Gera (ots)

In Gera bog ein 11-Jähriger um 15:25 Uhr mit seinem Fahrrad, in Begleitung seiner Eltern, aus der Herderstraße in die Berliner Straße, in Fahrtrichtung Innenstadt, ein. An der Straßenbahnhaltestelle standen zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen und warteten auf die Straßenbahn. Der junge Radfahrer übersah einen 5-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der 5-Jährige verletzte sich durch den Sturz am Kopf und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gefahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1123

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell