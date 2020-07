Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geländewagen touchiert Pferdetransport und landet im Feld

Ronneburg, Weida (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, gegen 13:00 Uhr kam es auf der L1082 zwischen Linda und Rückersdorf zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein Nissan Terrano war aus Richtung Linda kommend in Richtung Rückersdorf unterwegs. Ein Ford Mondeo mit einem Pferdeanhänger befuhr die L1082 in entgegengesetzter Richtung.

In einer Linkskurve kam der Nissan von seiner Fahrspur ab und touchierte im Gegenverkehr den Pferdeanhänger. In der Folge kam der Geländewagen von der Fahrbahn ab, verfehlte knapp einen Baum und landete im angrenzenden Feld, wo das Fahrzeug auf die Beifahrerseite kippte. Die drei Insassen, der 40-jährige Fahre und seine beiden Kinder (3 und 6) wurden leicht verletzt. Am Geländewagen entstand Totalchaden.

Die 46-jährige Fahrerin des Pferdetransportes sowie das geladen Pferd kamen mit dem Schrecken davon. Auch am Pferdeanhänger entstand erheblicher Sachschaden.

