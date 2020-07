Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin vom Pkw erfasst

Greiz (ots)

Am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Reichenbacher Straße in Greiz in der Nähe des Spectrum Centers.

Einen 69-jährige Fußgängerin wollte an der Ampelkreuzung die Fahrbahn queren. Ein Ford Mondeo wollte auf der Reichenbacher Straße aus Richtung Reichenbach in Richtung Stadtzentrum fahren.

Nach Aussage des 81-jährigen Fahrers sowie weiterer Zeugen, zeigte die Lichtzeichenanlage grün.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin. Hierbei wurde die Fußgängerin verletzt. Am Ford entstand leichter Schachschaden. Die PI Greiz sucht weitere Zeugen: 03661 6210

