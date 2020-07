Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garage

Altenburg (ots)

Vom 02.07. zum 03.07.2020 brachen unbekannte Täter in eine Garage in der Zschernitzscer Straße in Altenburg ein. Festgestellt wurde dies jedoch erst durch die 50 jährige Geschädigte, als sie am Samstag ihr Fahrzeug nutzte und dabei feststellen musste, dass persönliche Gegenstände (Sonnenbrille, Zigaretten sowie CD´s) aus dem Fahrzeug entwendet wurden.(AG)

