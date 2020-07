Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung nach Ruhestörung

Meuselwitz (ots)

Da es am 04.07.2020 in Meuselwitz, Friedrich-Naumann-Straße gegen 01:30 Uhr zu einer Ruhestörung kam, wollte dies der später 19 jährige Geschädigte mit seinem Handy per Video festhalten. Dies missfiel den Verursachern des Lärmes. Dieser sprach den 19 Jährigen an und bat darum das Video zu löschen. Dieser Bitte wurde auch nachgekommen. Doch dann schlug der bislang unbekannte Täter dem Filmenden plötzlich mit der Faust in das Gesicht. Ein Arzt musste glücklicherweise nicht hinzugezogen werden. Eine Nahbereichsfahndung nach dem abgängigen Täter blieb ohne Erfolg.(AG)

