Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit mehreren Geschädigten

Altenburg (ots)

Am Abend des 03.07.2020 ergingen kurz vor 20:00 Uhr mehrere Mitteilungen über einen Verkehrsunfall im Bereich der Frauenfelsstraße / Wallstraße in 04600 Altenburg. Im Rahmen der Nahbereichsprüfung konnte festgestellt werden, dass ein 60 jähriger Fahrer eines BMW seine Fahrt in der Frauenfelsstraße startete. Bereits beim Ausparken beschädigte er einen Audi A6 sowie einen Chevrolet und stieß gegen ein Haus. Seine Fahrt setzte sich über die Wallstraße in Richtung Großen Teich fort. Dabei beschädigte er noch zwei Straßenlaternen. Als der Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden konnte, war die Ursache aufgrund des Atemalkoholgeruches schnell geklärt. Im Rahmen des Vortestes ergab sich ein Wert von 1,67 Promille. Eine Weiterfahrt war dabei nur noch zum Klinikum möglich um eine Blutprobenentnahme zu realisieren - natürlich nicht in seinem BMW - sondern als Mitfahrer im Streifenwagen.

Trotz Einziehung seiner Fahrerlaubnis und Hinweises kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Verkehrsraum zu führen, erschien der Fahrer kurze Zeit später wieder an der Unfallstelle und wollte sein Fahrzeug besteigen. Weit gefehlt. Nun befindet sich auch noch der Fahrzeugschlüssel im amtlicher Verwahrung. Dafür muss sich der 60 Jährige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Seine Fahrerlaubnis wird er vermutlich so schnell nicht wieder erlangen. Der Gesamtschaden befindet sich im niedrigen, jedoch 5 stelligen Bereich.

