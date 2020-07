Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw landet auf Dach

Altenburg (ots)

Am Mittwoch (01.07.2020), gegen 14:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der ampelgeregelten Kreuzung Johannesvorstadt/Goldener Pflug zum Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, in dessen Folge ein Pkw auf dem Dach landete. Die 63-jährige Fahrerin wurde hierbei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen. Zeugen hierzu setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Altenburger Land unter Tel.: 03447-4710 in Verbindung. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell