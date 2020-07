Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw mit Eiern beworfen

Gera (ots)

Unbekannte warfen in der Zeit von Dienstag (30.06.2020), gegen 17:00 Uhr bis Mittwoch (01.07.2020), gegen 07:40 Uhr drei Eier auf einen in der Gessentalstraße abgeparkten Pkw. Zeugen der Tat setzen sich bitte mit dem Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290 in Verbindung. (MW)

