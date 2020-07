Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht!!!

Gera (ots)

Am Dienstag (30.06.2020), gegen 08:15 Uhr kam es am Elsterdamm, Höhe Stadion am Steg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem fahrradfahrendem Kind. Das 11- jährige Kind kam hierbei zu Fall und verletzte sich. Der Fahrer des Pkw entfernte sich unmittelbar, ohne nach dem Befinden des Kindes zu fragen und seinen Pflichten nach zukommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zum Unfall und Hinweisen, die zur Identifizierung des Fahrzeugführers beitragen können. Zum Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen weißen Pkw Skoda handeln soll, an welchen gelbe Kennzeichen angebracht und die Heckscheiben getönt waren. Der Fahrer selbst hatte kurze Haare und einen Stoppelbart. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365.8290. (MW

