Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind bei Verkehrsunfall verletzt- Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Ein 9-jähriges Kind befuhr am Dienstag (30.06.2020), gegen 17:15 Uhr mit seinem Fahrrad die Berliner Straße auf dem linken Gehweg. Das Kind kam aus Richtung Friedrich-Engels-Straße und fuhr in Richtung Gera Bieblach. Hier kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug, welches aus einer Einfahrt in der Berliner Straße fuhr. Das Kind wurde verletzt. Aber anstatt sich um den 9-Jährigen zu kümmern, fragte der unbekannte Fahrzeugführer kurz nach dem Befinden des Jungen, hinterließ einen Zettel mit unvollständigen Personalien und verließ den Unfallort. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu dem entsprechenden Fahrzeugführer geben können. Diese Hinweise richten Sie bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290.

