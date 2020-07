Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch und Pkw-Diebstahl gesucht!

Gera (ots)

In Büroräume in der Mühlengasse brachen unbekannte Täter in der Zeit von Montag (29.06.2020), gegen 17:30 Uhr bis Dienstag (30.06.2020), gegen 06:50 Uhr ein. Der oder die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten in der Folge 3 Laptops, einen Rucksack, einen Tresor mit Bargeld, sowie diverse Papiere. Außerdem ließen der oder die Unbekannten einen Fahrzeugschlüssel mitgehen und nahmen auch gleich das dazugehörige Fahrzeug mit. Der gestohlenen Pkw befand sich in der zum Geschäftshaus gehörenden Tiefgarage. Es handelt sich um einen schwarzen Pkw Skoda Fabia Kombi mit Berliner Kennzeichen. Hinweise zur Tat, den Tätern und dem Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt die Kriminalpolizei Gera, Tel.: 0365-82341465 entgegen. (MW)

