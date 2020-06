Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Meuselwitz (ots)

Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher warfen am Montag (29.06.2020), gegen 18:45 Uhr Steine aus dem Gleisbett einer Bahnbrücke in der Georgenstraße auf die Fahrbahn. Hierbei wurde ein Fahrzeug getroffen. Glücklicherweise entstand "nur" Sachschaden am Pkw, der Fahrer und seine Insassen wurden nicht verletzt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten leider nicht zur Ergreifung der Jugendlichen, deshalb sucht die Polizei dringend nach Zeugen zur Tat und Hinweise, welche zur Identifizierung der Unbekannten Jugendlichen beitragen können. Diese Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Altenburg, Tel.: 03447-4710. (MW)

