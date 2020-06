Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Seelingstäst (ots)

Gestern (29.06.2020), gegen 13:15 Uhr, befuhren eine 26-jährige Daimler-Benz Fahrerin und eine 55-jährige Opel Fahrerin die Ronneburger Straße in Richtung Seelingstädt. Am Abzweig Lindenstraße musste die Daimler-Benz Fahrerin verkehrsbedingt halten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Opel Fahrerin auf. Durch den Unfall wurde die Daimler Fahrerin verletzt, an beiden PKW entstanden Sachschäden.

