Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug gestohlen

Gera (ots)

Eine Garage Am Pfortener Kalkwerk brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 06.06.2020 und 25.06.2020 auf und entwendeten das darin abgestellte Fahrzeug. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelroten Mercedes Benz 260 SE mit einem schwarzen Dach aus dem Jahr 1990. Am Fahrzeug waren gültige Greizer Kennzeichen angebracht. Laut Zeugenaussage ist der Pkw in den vergangen Tagen durch Unbekannte im Stadtgebiet von Gera gefahren wurden. Hinweise zur Tat und dem Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Gera unter Tel.: 0365-8290 entgegen. (MW)

