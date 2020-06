Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 3 Kinder/Jugendliche sorgten für Polizeieinsatz

Meuselwitz (ots)

Zwischen einem 19- Jährigen und einer Gruppe Kinder/Jugendlicher im Alter von 13 bis 16 Jahren kam es am Montag (29.06.2020), gegen 15:45 Uhr im Bereich des Spielplatzes Seckendorff-Park zu einem Streit, in dessen Folge der 19-Jährige von einem der Jugendlichen zu Boden gebracht wurde. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in der Folge zum alten Bahnhof, wo der 19-Jährige von den Kindern/Jugendlichen gegen eine Wand gedrückt, seine Brille beschädigt und er mit einem Taschenmesser bedroht wurde. Eine eingeleitete Fahndung führte zur Ergreifung von zwei der drei Tätern. Die Ermittlungen hinsichtlich der Bedrohungshandlung, einer Nötigung, Sachbeschädigung und der gefährlichen Körperverletzungen wurden aufgenommen und laufen. Unabhängige Zeugen des Sachverhaltes setzen sich bitte mit der Polizei in Altenburg in Verbindung, unter der Tel.: 03447-4710. (MW)

