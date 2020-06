Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewaltsam eingebrochen

Rüdersdorf (ots)

In die Räumlichkeiten einer Agrargenossenschaft drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (25.06.2020), gegen 16:20 Uhr und Freitag (26.06.2020), gegen 06:45 Uhr gewaltsam ein. Der oder die Täter beschädigten bei dem Einbruch mehrere Türen und Fenster und konnten in der Folge Bargeld entwenden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder auffälligen Personen- und Fahrzeugbewegungen in der genannten Tatzeit geben können. Diese setzen sich bitte mit der kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-82341465 in Vrbindung. (MW)

