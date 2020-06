Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Schmölln (ots)

Am Freitag gegen 14 Uhr wurde ein 49-jähriger Rollerfahrer in der Crimmtitschauer Straße in Schmölln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest mit dem Fahrer des Rollers zeigte ein positives Ergebnis an. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahren.

