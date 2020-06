Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Gera (ots)

Am Freitagabend wurde in Gera-Zwötzen ein BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass dessen Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest bei dem 30-jährigen Litauer ergab, dass er unter dem Einfluss von Cannabis das Fahrzeug führte. Außerdem wurde bei ihm etwa 1 Gramm Marihuana aufgefunden. Da der junge Mann nicht in Deutschland gemeldet ist, musste er nach der Blutentnahme im Klinikum Gera eine Sicherheitsleistung entrichten.

