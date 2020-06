Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: "Drive-In" wörtlich genommen

Gera (ots)

Ein 18-jähriger aus Berga wollte am Donnerstag-Abend den Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants in der Keplerstraße in Gera nutzen. Beim Einfahren in den Schalterbereich kollidierte er sein Mercedes mit der Bestellsäule und verursachte an dieser einen Schaden von ca. 1500 Euro. Die herbeigerufenen Beamten des Inspektionsdienstes Gera nahmen bei dem jungen Mann Alkoholgeruch war und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,27 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell