Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzung zum Verkehrsunfall

Altkirchen (ots)

Nach wie vor ist die Straße in Altkirchen wegen der Bergungsarbeiten zum schweren Verkehrsunfall heute früh, gegen 06:15 Uhr vollgesperrt. Nach jetzigen Ermittlungsstand ist der LKW frontal in ein Nebengebäude, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen befanden, gefahren. Der LKW-Fahrer ist bei dem Unfall verstorben. Die Identität des Fahrers ist aktuell noch nicht eindeutig geklärt. Wie lange die Bergungsarbeiten noch andauern, kann derzeit nicht gesagt werden. Ebenso kann zur genauen Unfallursache noch keine Auskunft gegeben werden. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell