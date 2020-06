Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Grabstelle beschädigt

Greiz (ots)

Hohenleuben: Zwischen dem 19.06. und dem 22.06.2020 beschädigten bislang unbekannte Täter eine Grabstelle auf dem Friedhof. Sie entwendeten eine Grabplatte mit den Namen der Bestatteten, brachen ein Grabkreuz ab und steckten es verkehrt herum wieder in die Erde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (OK)

