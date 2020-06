Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Altkirchen (ots)

Aktuell vollgesperrt ist die Schmöllner Straße in Altkirchen. Hier ist in einer 30er Zone ein LKW frontal in ein Gebäude gefahren. Das Gebäude ist mittlerweile eingestürzt. Die Bergungsarbieten laufen. Zu gegebener Zeit kann nachberichtet werden. (MW)

