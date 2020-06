Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin verletzte sich bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Am Sonntag (21.06.2020), gegen 07:00 Uhr, befuhr eine 19-jährige VW Fahrerin die Adelheidstraße in Richtung Turnerstraße. Hier sprang ein großer schwarzer Hund auf die Fahrbahn, die Fahrerin wollte ausweichen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall, insbesondere zu dem Hund und seinem Halter. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

