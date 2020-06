Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwischen PKW und Hänger eingeklemmt

Nachdem eine Frau ihren Pkw in der Kurze Straße abgestellt und diesen nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hatte, versuchte sie das Fahrzeug am Wegrollen zu hindern, wurde hierbei jedoch zwischen dem Pkw und einem Anhänger eingeklemmt. Die Frau wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. (MW)

