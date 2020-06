Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Selbstbefriedigung in der Öffentlichkeit

Prößdorf (ots)

Am Mittwoch (24.06.2020), gegen 16:25 Uhr befriedigte sich ein unbekannter Mann in der Öffentlichkeit, genauer am Prößdorfer See, selbst. Dies wurde von Zeugen beobachtet. Während der Handlung befand sich der nackte Mann neben einem Busch. Als junge Badegäste auf ihn reagierten, nahm der Mann seine Sachen und verließ die Örtlichkeit zu Fuß. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 30-40 Jahre alt, 180 -190 cm groß, grüne Armeemütze, Brille, keine Tattoos. Zeuge, welche Hinweise geben können die zur Identifizierung des Mannes beitragen, richten diese bitte an die Polizei unter, Tel.: 0365-82341465 oder 03447-4710.

