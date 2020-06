Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand geleistet

Gera (ots)

Nachdem es in der Leumnitzer Straße zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 27-jährigen Mann und einer 28-jährigen Frau kam und der Mann in deren Folge mit einem Messer hantierte, fühlte sich die Frau bedroht und informierte die Polizei. Den vor Ort eingetroffenen Beamten gegenüber verhielt sich der stark alkoholisierte Mann (3,7 Promille) äußerst unkooperativ und aggressiv und versuchte einen Polizeibeamten anzugreifen. Dies konnte verhindert werden. Der Mann musste aufgrund seiner sich selbst mit dem Messer zugezogenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell