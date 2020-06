Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Altenburg (ots)

Am Mittwoch (24.06.2020), gegen 01:55 Uhr setzten Unbekannte einen Kleidercontainer, welcher in der Käthe-Kollwitz-Straße aufgestellt war, in Brand. Dieser brannte vollständig aus. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat. Diese richten ihre Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710. (MW

