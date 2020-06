Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randaliert- Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Am Freitag (19.06.2020), gegen 22:30 Uhr wurde festgestellt , dass Unbekannte eine Glasscheibe an der Haltestelle Heinrichstraße Südbahnhof komplett zerstörten und das Display des dortigen Fahrkartenautomaten beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt zu den Sachbeschädigungen und sucht Zeugen zur Tat und Hinweise, welche zur Identifizierung der Täter beitragen können. Diese richten Sie bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290. (MW)

