Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Am Freitag (19.06.2020), gegen 19:00 Uhr sollen 3 Jugendliche in Milbitz mit Steinen nach Tieren geworfen haben. Bei den Tieren handelt es sich um Highlandrinder, welche sich in einem umzäunten Flurstück befanden. Zuvor hatten die Jugendlichen den Weidezaun beschädigt. Als der Besitzer der Rinder dies bemerkte und sich in die Situation einmischte, sollen die Kinder/Jugendlichen diesen aggressiv beschimpft und beleidigt haben. Einer der unbekannten Jugendlichen, welcher in Begleitung eines Mädchens und einer weiteren Person war, kann wie folgt beschrieben werden: Circa 14 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlank, glatte dunkle Haare, mehrere Leberflecken im Gesicht. Alle unbekannten Jugendlichen trugen eine schwarze Hose und ein schwarzes Shirt und sprachen deutsch mit leichtem Dialekt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Tatzeugen, sowie Personen, welche Hinweise zur Identität der jugendlichen geben können. Diese Hinweise richten Sie bitte an den Inspektionsdienst, Tel.:0365-8290. (MW)

