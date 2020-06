Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hubwagen in Elster

Gera (ots)

Unbekannte entwendeten am Montagnachmittag (22.06.2020) von einem Kiosk an der Spielwiese einen Hubwagen. Dieser konnte in der Folge von der Feuerwehr aus der Elster geborgen werden. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat und den Tätern. Hinweise richten Sie bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell