Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Gestern (21.06.2020), gegen 18:05 Uhr, befuhr der 50-jährige Fahrer eines Krades Honda die Landstraße 2344 von Neumühle in Richtung Greiz. Ca. 500m vor dem Ortseingang Greiz verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Krad und überschlug sich an einer Böschung. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber transportiert. Am Krad entstand Sachschaden, die Straße war bis gegen 19:10 Uhr gesperrt.

