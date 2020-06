Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehr als ein Jungenstreich

Gera (ots)

Am Samstag (20.06.2020), gegen 05:30 Uhr lösten eine Gruppe junger Männer/Jugendlicher an der Haltestelle Ernst-Abbe-Str. die Notbremse. Nachdem die Perosnen die Bahn verlassen hatten, stellte der Fahrer der Straßenbahn fest, dass der Nothammer aus der Bahn entwendet wurde. Die 6-köpfige Gruppe, alle im Alter von 16-19 Jahren konnte von Polizeibeamten gestellt werden. Ob die Gruppierung auch für die zerstörte Scheibe in der Haltestelle Hilde-Coppi-Straße verantwortlich ist, müssen die aufgenommenen Ermittlungen ergeben. (MW)

