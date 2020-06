Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eindringling gestellt

Schwaara / Korbußen (ots)

Nachdem sich ein 30-jähriger Mann am Sonntagnachmittag unberechtigt in einem Wohnhaus in der Ortschaft Schwaara aufhielt, hier Schubläden öffnete und von der Hauseigentümerin überrascht und rausgeschmissen wurde, verließ er das Grundstück. Die Polizei leitete mit Bekanntwerden der Tat Fahndungsmaßnahmen ein und entdeckte den Mann mit seinem Fahrrad in der Nähe der Autobahnauffahrt zur A4. Der Mann versuchte vor der Polizei zu fliehen. Als sich die Beamten mit ihrem Dienstfahrzeug auf die Straße stellten und den Mann zum Stoppen aufforderten, fuhr dieser gegen das Fahrzeug, kam zu Fall und verletzte sich. Ein durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis, außerdem konnte bei dem jungen Mann Diebesgut festgestellt werden. Der Funkwagen wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Gegen den jungen Mann wurden entsprechende Anzeigen erstattet. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell