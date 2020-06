Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Ladendieb

Gera (ots)

Nachdem ein 31-jähriger Mann am Samstag (20.06.2020), gegen 17:35 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Fröbelstraße verlassen wollte, ohne seine zuvor in den Rucksack gesteckten Artikel zu bezahlen, wurde er von einem Security und einem weiteren Zeugen angesprochen. Der Dieb schlug in der Folge den Zeugen, konnte aber trotz alledem bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung seiner Person konnte ein Messer aufgefunden werden. Gegen den Mann wurden entsprechende Anzeigen erstattet. (MW)

