Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 32-Jährige Frau in Haft

Altenburg (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen in Bezug auf Betäubungsmittelkriminalität durchsuchte die Polizei am Freitag (19.06.2020) mehrere Objekte in Altenburg. Insgesamt 5 Personen wurden während der polizeilichen Maßnahmen vorläufig festgenommen. Eine 32-jährige Frau wurde in der Folge einem Haftrichter vorgeführt, welcher dafür sorgte dass die Dame in eine JVA eingeliefert wurde. Bei den Durchsuchungen wurden in einem Garten und einer Wohnung Betäubungsmittel und Betäubungsmittelutensilien beschlagnahmt. In die Maßnahmen war das Jugendamt mit eingebunden. Diese nahmen aufgrund des nichttragbaren Zustandes der Wohnung der 32-Jährigen und der Gesamtumstände deren minderjähriges Kind in Obhut. Die 4 weiteren Festgenommenen wurden nach Abschluss wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell