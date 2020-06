Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Cube gestohlen

A (ots)

Ein Fahrrad der Marke Cube entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstag (20.06.2020), gegen 18:00 Uhr bis Sonntag (21.06.2020), gegen 14:00 Uhr. Das neongrün-weiße Fahrrad stand zuvor in einer Kellerbox eines Hauses in der Hempelstraße. Der oder die Täter verschafften sich zu dieser gewaltsam Zutritt. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Fahrrades richten Zeugen bitte an die PI Altenburger Land, Tel.: 03447-4710. (MW)

