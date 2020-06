Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gasflaschen gestohlen

Meuselwitz (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (18.06.2020), gegen 21:00 Uhr bis Freitag (19.06.2020), gegen 04:00 Uhr in ein Gasflaschenlager einer Tankstelle in der Altenburger Straße eingebrochen sind und insgesamt 28 Gasflaschen (je a 11kg und 5kg) entwendet haben, haben erste Ermittlungen ergeben, dass der oder die Täter zum Abtransport der Flaschen mit einem Fahrrad und einem Fahrradanhänger unterwegs gewesen sein könnten. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen, welche zur Aufklärung der Tat beitragen könnten. Diese richten Sie bitte an die Polizei unter, 03447-4710 oder 0365-82341465. (MW)

